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ليبيا.. مجلس النواب يصوت على إيقاف فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق

صوت 70 من أصل 200 من أعضاء مجلس النواب في بنغازي على إيقاف رئيس الحكومة المكلفة من المجلس نفسه فتحي باشاغا وإحالته إلى التحقيق، في جلسة لم يشاهد الليبيون مداولاتها..