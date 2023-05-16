النشرة الاقتصادية (2023/5/16)

يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم الثلاثاء في محاولة لإحراز تقدم في مفاوضات لرفع سقف دين الحكومة الأميركية، وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين..
16/5/2023