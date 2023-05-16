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النشرة الاقتصادية (2023/5/16)

يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي اليوم الثلاثاء في محاولة لإحراز تقدم في مفاوضات لرفع سقف دين الحكومة الأميركية، وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين..