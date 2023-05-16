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الحصاد (15/5/2023)

ناقش عثمان آي فرح في “الحصاد” مواضيع عدة، منها: تركيا تتجه إلى جولة ثانية للانتخابات الرئاسية لأول مرة في تاريخ الجمهورية. اشتباكات متفرقة بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق جنوب الخرطوم وأم درمان.