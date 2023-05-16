أبرز قرارات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين من مناصبهم، هذا التقرير يستعرض أبرز هذه القرارات.
16/5/2023