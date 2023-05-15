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بعد الجولة الأولى من الانتخابات.. محللون يفسرون سبب عدم حسم هوية رئيس تركيا القادم

يرى محللون ومراقبون أن العوامل الاقتصادية والغلاء والتضخم الذي عانت منه تركيا كان السبب وراء حجب الشباب أصواتهم عن المرشح رجب طيب أردوغان،