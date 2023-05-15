بعد التوجه لجولة إعادة.. تعرف على خريطة نتائج الولايات التركية في انتخابات الرئاسة
لم تحسم نتائج انتخابات الرئاسة التركية لأي من المرشحين الأبرزين، الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، ومنافسه الرئيسي، كمال كليجدار أوغلو، ومن ثم سيتم إجراء جولة ثانية بينهما في 28 مايو/أيار الجاري.
ويستعرض عبد السلام فارح في هذه الإطلالة ما حصل عليه كل مرشح من المتنافسين الأربعة في انتخابات الرئاسة من أصوات بمختلف الولايات التركية، مع مقارنة ما حازه الرئيس أردوغان فيها بما حصل عليه في الانتخابات السابقة.
15/5/2023