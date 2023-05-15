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الفلسطينيون في لبنان يتمسكون بهويتهم رغم كل الصعوبات

يحرص اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على إحياء ذكرى النكبة سنويا، ورغم كل الصعوبات يتمسكون بهويتهم، ويؤكدون على التمسك بحق العودة إلى ديارهم وإيجاد حلّ عادل للقضية الفلسطينية.