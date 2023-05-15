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"استقلالكم نكبتنا".. الفلسطينيون يحيون ذكرى النكبة داخل الخط الأخضر

يحيي الفسطينيون الذكرى 75 للنكبة، ويشارك عشرات الآلاف من الفلسطينيين اللاجئين في قرى عربية داخل الخط الأخضر بمسيرة العودة سنويا، وتقول شعاراتهم “استقلالكم نكبتنا”.