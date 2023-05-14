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وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.. عن أي اتفاق نتحدث؟

قال مصدر للجزيرة إن وسطاء التهدئة قدموا صيغة جديدة لوقف متبادل لإطلاق النار في غزة، وإن الصيغة الجديدة تتضمن وقف استهداف المدنيين وقصف منازلهم.