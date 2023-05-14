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ملف اللاجئين في الاستحقاقات الانتخابية.. هل يعودون لوطنهم أم تحتضنهم تركيا؟

يعد ملف اللاجئين من أكثر الملفات التي تركز عليها التحالفات المشاركة في الاستحقاق الانتخابي بتركيا. فتحالفات المعارضة تعد بطرد اللاجئين حال فوزها في الانتخابات.