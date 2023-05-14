مخاوف من التضييق على حقوقها.. كيف تحضر المرأة في الانتخابات التركية؟

يبرز حضور المرأة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية كمادة انتخابية أساسية، حيث أثرت قضاياها على الشعارات الانتخابية لمختلف الأحزاب.
14/5/2023