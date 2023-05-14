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مخاوف من التضييق على حقوقها.. كيف تحضر المرأة في الانتخابات التركية؟

يبرز حضور المرأة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية كمادة انتخابية أساسية، حيث أثرت قضاياها على الشعارات الانتخابية لمختلف الأحزاب.