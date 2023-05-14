مدة الفيديو 03 minutes 15 seconds 03:15

ما توجهات الناخبين الأكراد في الانتخابات التركية؟

مع اقتراب موعد فتح صناديق الاقتراع بالانتخابات التركية، يتصاعد ترقب توجهات الناخبين الأكراد في ولايات جنوب الشرق التركي، على وقع تحالفات معلنة وغير معلنة بين الأحزاب الكردية.