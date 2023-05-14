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كاميرا الجزيرة تواكب رحلة إجلاء 270 سودانيا من حمَلة الإقامة القطرية

وصلت إلى مطار بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرقي السودان طائرة مساعدات إنسانية قطرية، حملت أكثر من 70 طنا من المواد الطبية.