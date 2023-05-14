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ضياع وعدم يقين.. هل يدفع المستوطنون ثمن التصعيد في قطاع غزة؟

كانت الضغوط على حكومة بنيامين نتنياهو كبيرة، خصوصا من سكان المستوطنات في غلاف غزة، إذ دفع المستوطنون فيها جزءا كبيرا من ثمن التصعيد الأخير.