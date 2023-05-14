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تعرف على تحولات نظام الحكم في تركيا

في التاريخ السياسي لتركيا ظل نظام الحكم فيها برلمانيا على مرّ عقود، لكن مع التغيرات التي شهدتها البلاد منذ مجيء حزب العدالة والتنمية وتصدّره المشهد تغير النظام السياسي إلى رئاسي.