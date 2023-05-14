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بدءا من مصطفى أتاتورك.. كيف تشكل النظام السياسي للحكم في تركيا؟

قبل نحو مئة عام بدأت نواة تشكل النظام السياسي للحكم في تركيا بتأسيس الجمهورية التركية وتعيين مصطفى كمال أتاتورك رئيسا لها وأعطي رئيس البلاد سلطات مطلقة.