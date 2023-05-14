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مدة الفيديو 03 minutes 36 seconds
03:36
بدءا من مصطفى أتاتورك.. كيف تشكل النظام السياسي للحكم في تركيا؟
قبل نحو مئة عام بدأت نواة تشكل النظام السياسي للحكم في تركيا بتأسيس الجمهورية التركية وتعيين مصطفى كمال أتاتورك رئيسا لها وأعطي رئيس البلاد سلطات مطلقة.
14/5/2023