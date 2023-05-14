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الحصاد 2023/5/13

سلط زين العابدين توفيق الضوء في الحصاد على عدة ملفات تحت العناوين الآتية: – غزة.. تصعيد ورد ينتهيان باتفاق لوقف إطلاق النار – تركيا تنتخب الأحد رئيسا وبرلمانا، وفرص الفوز متقاربة