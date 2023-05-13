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التطورات الميدانية في رابع أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة لا يزالون تحت وطأة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق وأحياء ذات كثافة سكانية عالية، حيث استشهد وأصيب فلسطينيون باستهداف شقة سكنية في حي النصر..

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