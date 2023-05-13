التطورات الميدانية في رابع أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
أكثر من مليوني مدني في قطاع غزة لا يزالون تحت وطأة القصف الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق وأحياء ذات كثافة سكانية عالية، حيث استشهد وأصيب فلسطينيون باستهداف شقة سكنية في حي النصر..
كما دمرت المقاتلات الإسرائيلية عدة منازل بمناطق من القطاع.
بموازاة ذلك، أطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخ بعيدة المدى باتجاه مستوطنات جنوبي وغربي القدس المحتلة بمدى وصل لنحو 75 كيلومترا. ويسلط هذا التقرير الضوء على التفاصيل الميدانية لليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
تقرير: سلام خضر
13/5/2023