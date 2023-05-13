أطفال غزة في مقدمة أهداف القتل الإسرائيلي

في كل تصعيد للاحتلال في غزة يتصدر الأطفال بنك الأهداف الإسرائيلي، حيث قضى 10 أطفال خلال 4 أيام من الغارات على القطاع.

ومن هؤلاء من قتلتهم الحسرة والخوف، ومنهم على سبيل المثال الطفل تميم داود الذي لم يتحمل قلبه الصغير أصوات القذائف المنهمرة فتوقف، ليرحل وهو لم يتم بعد عامه الخامس.

وفي 5 جولات من التصعيد التي شنتها إسرائيل على غزة، خلال 15 عاما الأخيرة، قتلت إسرائيل أكثر من ألف طفل في القطاع، فضلا عن مئات آخرين فقدوا حياتهم جراء المرض وسوء الأوضاع المعيشية تحت الحصار.

تقرير: نسيبة موسى