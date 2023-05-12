المستجدات الميدانية للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي إبلاغه مصر وقف محادثات التهدئة، بدعوى توسيع المقاومة نطاق الصواريخ من غلاف غزة لتصل إلى مستوطنات القدس والضفة الغربية.

وحسب مراسلي شبكة الجزيرة، أُطلقت صواريخ بمدى يصل إلى 75 كلم تجاه مستوطنات جنوب وغرب القدس المحتلة، ودوت صفارات الإنذار في هذه المناطق، إضافة إلى مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وغرب بيت لحم.

تستعرض الخريطة التفاعلية بهذا التقرير المستجدات الميدانية للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

تقرير: محمود الزيبق