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معلومات تفصيلية عن قطاع غزة

يشغل قطاع غزة المنطقة الجنوبية من السهل الساحلي الفلسطيني على البحر المتوسط؛ على شكل شريط ضيّق شمال شرقي شبه جزيرة سيناء، هذا التقرير يقدم لنا معلومات تفصيلية مهمة عن قطاع غزة.