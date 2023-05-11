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مسار تطورات القصف الإسرائيلي ورد المقاومة.. ماذا يحدث في قطاع غزة؟

شنت المقاتلات الإسرائيلية سلسلة غارات على عدد من مدن قطاع غزة، إذ تحدث الجيش الإسرائيلي عن استهداف أكثر من 100 منشأة عسكرية بالقطاع، وأكثر من 40 منصة إطلاق صواريخ.