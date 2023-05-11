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أكثر من 400 صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية من غزة

كثفت المقاومة الفلسطينية قصفها للمستوطنات والبلدات الإسرائيلية، ووصلت صواريخها إلى حوالي 60 كيلومترا داخل العمق الإسرائيلي، وذلك ردا على غارات الاحتلال التي خلفت شهداء وجرحى..