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تعرف على بنية سرايا القدس والمسؤول عن عملها العسكري

رغم تفاخر إسرائيل باغتيال أعضاء في المجلس العسكري لسرايا القدس، فإن بنية فصائل المقاومة الفلسطينية تظهر أن اغتيال القادة العسكريين أو حتى السياسيين لا يضعف أداءها الميداني..