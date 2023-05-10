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من الشهيد طارق عز الدين الذي اغتاله الاحتلال؟

شنّت طائرات حربية إسرائيلية غارات مركزة ومتزامنة، أسفرت عن اغتيال 3 قادة بارزين في “سرايا القدس”، منهم الشهيد طارق عز الدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.