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من الشهيد خليل البهتيني الذي اغتاله الاحتلال؟

شنّت طائرات حربية إسرائيلية غارات مركزة ومتزامنة، أسفرت عن اغتيال 3 قادة بارزين في “سرايا القدس”، منهم الشهيد خليل صلاح البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية.