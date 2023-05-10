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مدة الفيديو 06 minutes 15 seconds
06:15
تفاصيل ميدانية في مشهد الحرب الذي يخيم على غزة وغلافها
حدثت سلسلة من التطورات في مشهد الحرب الذي يخيم على قطاع غزة وغلافها، فقد شنت مقاتلات إسرائيلية غارات على عدة مواقع في القطاع، ردت عليها الفصائل الفلسطينية برشقات متعددة من الصواريخ..
10/5/2023