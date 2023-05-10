تفاصيل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

شارك سرب مكون من 40 طائرة عسكرية -وفقا لرواية الجيش الإسرائيلي- في تنفيذ غارات على قطاع غزة استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية، شملت مستودعات تصنيع صواريخ ومجمعات عسكرية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.