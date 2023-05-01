تطورات المشهد الميداني السوداني

شهدت مناطق وسط الخرطوم ومحيط القصر الرئاسي اشتباكات وسُمع دوي انفجارات ضخمة. نتعرف في هذا التقرير على التطورات الميدانية التي شهدها اليوم الـ16 من المواجهات في السودان.