أوضاع اللاجئين السودانيين العابرين إلى تشاد

يعاني أكثر من 10 آلاف لاجئ سوداني وصلوا إلى الجانب التشادي بسبب الحرب الدائرة في بلادهم، ظروفا إنسانية يصعب معها الحصول على المأوى والغذاء والدواء.

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