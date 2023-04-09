تونس تنتشل 4 جثث لطالبي لجوء أفارقة مقابل سواحل صفاقس

أعلنت تونس عن انتشال 4 جثث لأفارقة كانوا في طريقهم إلى سواحل أوروبا بعد انقلاب مركبهم قبالة سواحل صفاقس، كما تم إنقاذ أكثر من 100 شخص وما زال نحو 23 في عداد المفقودين.