تصعيد في الأقصى واحتجاجات في تل أبيب.. ما الذي يجمع بين المشهدين؟

أثار التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى تساؤلات بشأن أهدافه في وقت تشهد فيه إسرائيل أزمة داخلية تهدد بتفكك الائتلاف الحكومي. وأبدت المعارضة تخوفاتها من تدهور الوضع الأمني.