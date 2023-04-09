بسبب ارتفاع الأسعار.. أصناف كثيرة تغيب عن الموائد السورية

تشهد الأسواق السورية ارتفاعا كبيرا لأسعار السلع خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما انعكس على نوعية وكمية المواد الغذائية التي تستهلكها العائلات على موائد الإفطار.