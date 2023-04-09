النشرة الاقتصادية (2023/4/9)

قالت وزيرة المالية السويسرية إنها لا ترى ما يحول دون المضي في استحواذ بنك “يو بي إس” (UBS) على كريدي سويس. وقالت لصحيفة محلية إن الحكومة قدمت تعهدات بتوفير السيولة اللازمة لكريدي سويس..