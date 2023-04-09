التضخم يصل إلى مستويات غير مسبوقة في المغرب

شهدت أسعار المواد الغذائية في المغرب تضخما غير مسبوق، ودفع هذا البنك المركزي المغربي إلى رفع الفائدة 3 مرات على التوالي. من جهة أخرى، تتعالى أصوات أحزاب ونقابات تطالب الحكومة بإجراءات أكثر فعالية.