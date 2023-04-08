اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ورد المقاومة عليها

تمثل التطورات الأخيرة في فلسطين ذروة لمسار عمره شهور اعتمد فيه الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس على هجمات مباغتة تستهدف قوات الاحتلال قاعدتها “اضرب واهرب”.