بمذاق خاص ومميز.. طريقة صنع الجبن البلدي في ريف تعز اليمنية

تشتهر المناطق الريفية في اليمن بصناعة وإنتاج الأجبان بمختلف أنواعها، خاصة في محافظة تعز، وتصنع الجبنة في تعز بوسائل وأدوات تقليدية، مما يضفي عليها مذاقا خاصا ومميزا.