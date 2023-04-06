الجنيه المصري يستمر في التهاوي رغم رفع أسعار الفائدة

على الرغم من قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس فإن الجنيه المصري استمر في التهاوي ليصل إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار في السوق السوداء.