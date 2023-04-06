أوضاع إنسانية صعبة يعانيها نازحو جرف الصخر والعويسات جنوب بغداد

يواجه النازحون من منطقتي جرف الصخر والعويسات جنوب بغداد أوضاعا معيشية صعبة، بسبب عدم تمكنهم من توفير مستلزمات الحياة الضرورية، خصوصا خلال شهر رمضان.