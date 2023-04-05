كيف هو مسار العلاقات الصينية الأوروبية؟ وأين هي مساحات التوافق وملفات الخلاف؟

تعد الصين حاليا الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، فالأسواق الأوروبية استوردت في عام 2022 نحو 21% من الصادرات الصينية، أي ما قيمته نحو 626 مليار يورو.