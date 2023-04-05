رصد لواقع متضرري السيول والفيضانات جنوب السودان

يعيش النازحون في منطقة منقلا بجنوب السودان أوضاعا إنسانية صعبة جراء النزوح الذي خلفته موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت ولاية جونقلي العام الماضي، وتتجدد معاناتهم مع دخول موسم الأمطار.