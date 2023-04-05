القوات الأوكرانية توسع استخدام المسيّرات في باخموت

قالت القوات الأوكرانية إنها وسعت نطاق استخدام الطائرات المسيّرة لكشف مواقع تمركز القوات الروسية وقصفها في باخموت شرقي أوكرانيا، كما اتسع دور وحدة القنص في القوات الخاصة الأوكرانية.