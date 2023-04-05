الأحزاب السياسية الفنلندية ترحب بانضمام فنلندا للناتو

رحبت الأحزاب السياسية في فنلندا بالانضمام رسميا إلى الناتو، وعدّته تعزيزا لأمن البلاد، وبعضويتها في الحلف تزيد فنلندا الحدود البرية للناتو مع روسيا.