أبرز التهم والقضايا التي تواجه ترامب

وجهت هيئة المحلفين الكبرى في مدينة نيويورك لائحة اتهام مع تحقيق المدعي العام في مانهاتن في دور مزعوم للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بدفع 130 ألف دولار لنجمة أفلام إباحية تدعى ستورمي دانييلز..