ماذا لو تمت إدانة ترامب؟

رغم محاكمة دونالد ترامب برلمانيا أثناء فترة رئاسته مرتين، فإنها المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يحاكم فيها رئيس سابق بتهم جنائية، شأنه في ذلك شأن أي مواطن. وواجه العديد من الرؤساء الأميركي