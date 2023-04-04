كاميرا الجزيرة تتجول في أحد أعرق الشوارع الإسلامية في الصين

يعتبر شارع نيوتيه، أو شارع البقر كما يسمى باللغة العربية، أحد أعرق الشوارع الإسلامية بالعاصمة الصينية بكين، ويعود تاريخ الشارع إلى مئات السنين.