قصص ملهمة في اليمن.. دار لمرضى الفشل الكلوي

دار “أمناء” لإيواء مرضى الفشل الكلوي أحد أبرز الأماكن في محافظة تعز اليمنية تقدم لمرضى الفشل الكلوي خدمات التسكين والتغذية وبرامج الدعم النفسي والاجتماعي المختلفة دون أي مقابل. ما قصة هذا الدار؟