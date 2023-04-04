قصص ملهمة.. "طباخ الغلابة" في قطاع غزة

في قطاع غزة يقطن أكثر من مليوني فلسطيني، ويعيش نصفهم تحت خط الفقر، ومع زيادة احتياجات العائلات في شهر رمضان لتوفير ما يلزم أفرادها، لم يجد سكان غزة سوى إغاثة أنفسهم بأنفسهم. فما القصة؟