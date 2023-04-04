تدني النشاط السياحي على واجهات النيل في الخرطوم

تمتلك العاصمة السودانية الخرطوم 6 واجهات على نهر النيل تؤهلها لتصبح وجهة سياحية مميزة، لكن غياب التخطيط لاستثمار هذا الواجهات كمورد اقتصادي وسياحي أدى لضعف النشاط السياحي.