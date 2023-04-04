الناتو. ماذا يعني انضمام فنلندا والسويد؟

كان أحد أهم الأسباب التي بررت فيها موسكو حربها على كييف هو السعي لمنع اقتراب الناتو من حدودها، غير أن انضمام فنلندا والسويد للحلف يعني اقتراب الناتو لأكثر من مسافة 1300 كم من الحدود الروسية.